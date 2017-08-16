Центральной темой «Ночи кино» станет Москва

Департамент культуры Москвы проведет общегородскую акцию «Ночь кино». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В этом году "Ночь кино" — особенная для столицы. 9 сентября мы отмечаем 870-летие Москвы, и поэтому акция будет во многом посвящена нашему городу и его образу в отечественном кинематографе», — рассказал руководитель ведомства Александр Кибовский.

Событие пройдет 26 и 27 августа. В рамках акции состоятся предпремьерные показы таких ожидаемых российских картин, как «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян и «Гоголь. Начало» Егора Баранова.

Главной площадкой «Ночи кино» станет внутренний двор Музея Москвы, где 26 августа в память о недавно ушедшем из жизни актере Алексее Баталове покажут ленту «Летят журавли».

Также на разных площадках будут организованы творческие встречи с известными режиссерами, актерами, киноведами и критиками, а в Саду имени Баумана состоится образовательный фестиваль.

Акция завершится премьерой саундтрека к фильму «Человек с киноаппаратом». Полная программа фестиваля доступна на сайте.