Пытающаяся «вытанцевать» ребенка беременная женщина ошарашила пользователей сети

В сети обратили внимание на пытающуюся «вытанцевать» ребенка жительницу Шотландии Эйприл Стюарт Макрей (April Stuart Macrae). Ролик с пляшущей женщиной, которая находится на последнем месяце беременности, был опубликован в Facebook-аккаунте Pregnant Life и набрал более 590 тысяч просмотров.

В комментариях под роликом ошарашенные пользователи сети начали активно делиться эмоциями по поводу энергичных танцев Макрей. «Смотрю на это и рождаюсь обратно», — отметил один из них.

«Я единственный, кому кажется, что ребенок такой "Какого хрена тут происходит?"», — пошутил другой.

Некоторым не понравилось пренебрежительное отношение Макрей к еще не родившемуся ребенку. Они подчеркнули, что резкие движение могут не только покалечить, но и убить малыша.

Как заявила сама шотландка, причина ее энергичных плясок — боязнь болезненных родов. По совету подруги, она постаралась «вытанцевать» ребенка, тем самым ускорив процесс, передает Daily Record.