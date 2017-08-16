Замглавы Специального летного отряда «Россия» арестован по делу о хищениях

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами президента Андрея Тюрина, обвиняемого в хищении 32 миллионов рублей при закупке оборудования. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда в среду, 16 августа.
Мера пресечения избрана до 13 сентября 2017 года. Также взят под стражу второй фигурант дела — начальник производства авиационно-технической базы СЛО Александр Рейхтман.
Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц при закупке в 2016 году оборудования (стенды) для проверки гидросистем самолетов, пояснил агентству информированный источник.
По версии следствия, согласно тендеру, стенды должны были быть новые и российского производства, а были закуплены использованные голландские.
«Следствие считает, что организатором схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов», — сообщил источник.
По его словам, также арестованы по делу два предпринимателя, руководившие фирмами по производству и поставке стендов.
Собеседник агентства уточнил, что дело Тюрина и Рейхтмана не связано с делом бывшего гендиректора СЛО «Россия» Ярослава Одинцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
13 сентября 2016 года был помещен под домашний арест гендиректор СЛО «Россия» Ярослав Одинцев. 1 декабря того же года его отправили в отставку. Он проходит по делу о мошенничестве при закупках систем кондиционирования вместе с еще семью фигурантами. Одинцев заявлял, что никакого ущерба бюджету нанесено не было, а средства перечислялись исполнителю в соответствии с договором.
Специальный летный отряд «Россия» обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России, среди которых президент страны, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, председатель Конституционного суда, Генпрокурор, глава Следственного комитета.