ПФР начал оказывать госуслуги с использованием ФРИ

Пенсионный фонд России запускает пилотный проект по оказанию государственных услуг на основе сведений Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Начиная с 21 августа все виды пенсий по инвалидности и ежемесячная денежная выплата будут назначаться обратившимся в ПФР инвалидам в соответствии с данными, которые к настоящему моменту поступили в реестр из учреждений, ведомств и органов власти, имеющих отношение к предоставлению выплат и услуг инвалидам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ПФР.

Пилотный проект продлится до конца года на базе отделений ПФР в 12 субъектах: Белгородской, Вологодской, Иркутской, Пензенской, Самарской и Смоленской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму, Татарстане, Чечне и Чувашии.

Работа территориальных органов ПФР с реестром будет анализироваться и корректироваться в соответствии с ежемесячным мониторингом реализации проекта, а по его итогам планируется подготовить соответствующие предложения для оптимизации предоставления госуслуг ПФР инвалидам. Полученный в рамках пилотного проекта опыт будет распространен во всех отделениях Пенсионного фонда.

ФРИ — это крупнейшая информационная система, которая охватывает наиболее полные сведения о каждом гражданине с инвалидностью в России. ФРИ запущен в работу с 2017 года. В настоящее время сведения от поставщиков информации поступают в реестр на регулярной основе, их полнота и достоверность проверяются, а ранее размещенные сведения актуализируются. Параллельно к реестру подключаются все пользователи и поставщики информации, в том числе на уровне субъектов РФ.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в личном кабинете на сайте ПФР и в мобильном приложении, через которые можно получить информацию о назначенных инвалиду выплатах и положенных льготах, подать электронные заявления о назначении пенсий и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. Полномасштабное использование реестра с участием всех поставщиков и потребителей информации планируется начать с 2018 года.