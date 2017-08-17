Гигантскую космическую медузу показали на видео

Видео: NPG Press / YouTube

Международный коллектив астрофизиков на примере галактики JO194 смоделировал космическую медузу. Последняя представляет собой звездную систему, проходящую через межгалактическую среду, богатую газом. Исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Европейская южная обсерватория.

Материалы по теме Надуло Астрономы описали ветер черной дыры

Падение JO194 вглубь скопления галактик приводит к появлению протяженных потоков материи, напоминающих щупальца медузы и направленных в сторону активного ядра галактики, содержащего сверхмассивную черную дыру. Специалисты полагают, что таким образом происходит поглощение окружающей материи гравитационным объектом.

Всего специалисты при помощи научного инструмента MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer) обсерватории Very Large Telescope (VLT, Очень большой телескоп) наблюдали семь галактик-медуз, шесть из которых содержат сверхмассивные черные дыры. Астрофизики полагают, что им удалось наблюдать звездные системы в середине процесса своей трансформации.