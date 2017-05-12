Найдена откатная черная дыра

Астрофизики из США, Чили, Франции и Японии открыли кандидата в откатную сверхмассивную черную дыру. Соответствующее исследование принято к публикации в The Astrophysical Journal, доступно на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает НАСА.

Объект CXO J101527.2+625911 в 160 миллионов раз тяжелее Солнца и находится на расстоянии 3,9 миллиарда световых лет от Земли. Объект отличает от большинства сверхмассивных черных дыр то, что он расположен не в центре эллиптической галактики, а постепенно удаляется от него.

Астрофизики полагают, что CXO J101527.2+625911 возник в результате слияния двух меньших черных дыр и приобрел импульс, направленный от центра галактики. Скорость движения объекта отличается от скорости перемещения галактики.

На представленном НАСА рентгеновском изображении в центре галактики заметно яркое свечение (там идет интенсивное звездообразование), недалеко от него — еще более яркий CXO J101527.2+625911. Ученые полагают, что менее яркое свечение может быть связано со второй сверхмассивной черной дырой.

CXO J101527.2+625911 исследовался при помощи космического рентгеновского телескопа Chandra и, в оптическом диапазоне, наземными обсерваториями.

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Черной дырой называется объект, который не может покинуть (в классической физике) попавшее в него тело. Сверхмассивная черная дыра, в отличие от остальных, как минимум в сто тысяч раз тяжелее Солнца. Как правило, в большинстве активных центров крупных галактик расположены такие объекты. Они, по мнению ученых, оказывают определяющее влияние на эволюцию крупных звездных систем. В частности, в центрах Млечного Пути и Туманности Андромеды расположены сверхмассивные черные дыры, которые, по оценкам исследователей, примерно через четыре миллиарда лет сольются в одну.