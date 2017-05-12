Наука и техника
 

Найдена откатная черная дыра

Перейти в «Мою Ленту»
Снимки CXO J101527.2+625911 (в верхнем левом углу)
Снимки CXO J101527.2+625911 (в верхнем левом углу)

Астрофизики из США, Чили, Франции и Японии открыли кандидата в откатную сверхмассивную черную дыру. Соответствующее исследование принято к публикации в The Astrophysical Journal, доступно на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает НАСА.

Объект CXO J101527.2+625911 в 160 миллионов раз тяжелее Солнца и находится на расстоянии 3,9 миллиарда световых лет от Земли. Объект отличает от большинства сверхмассивных черных дыр то, что он расположен не в центре эллиптической галактики, а постепенно удаляется от него.

Астрофизики полагают, что CXO J101527.2+625911 возник в результате слияния двух меньших черных дыр и приобрел импульс, направленный от центра галактики. Скорость движения объекта отличается от скорости перемещения галактики.

На представленном НАСА рентгеновском изображении в центре галактики заметно яркое свечение (там идет интенсивное звездообразование), недалеко от него — еще более яркий CXO J101527.2+625911. Ученые полагают, что менее яркое свечение может быть связано со второй сверхмассивной черной дырой.

CXO J101527.2+625911 исследовался при помощи космического рентгеновского телескопа Chandra и, в оптическом диапазоне, наземными обсерваториями.

Черной дырой называется объект, который не может покинуть (в классической физике) попавшее в него тело. Сверхмассивная черная дыра, в отличие от остальных, как минимум в сто тысяч раз тяжелее Солнца. Как правило, в большинстве активных центров крупных галактик расположены такие объекты. Они, по мнению ученых, оказывают определяющее влияние на эволюцию крупных звездных систем. В частности, в центрах Млечного Пути и Туманности Андромеды расположены сверхмассивные черные дыры, которые, по оценкам исследователей, примерно через четыре миллиарда лет сольются в одну.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сверхмассивным черным дырам нашли новое место во Вселенной
Названа точная масса сверхмассивной черной дыры Млечного Пути
Вычислен «квантовый» радиус сверхмассивной черной дыры Млечного Пути
Последние новости
Косачев констатировал отсутствие здравого смысла у Порошенко
Трамп приказал флоту вернуться к «чертовому пару» на авианосных катапультах
Минпромторг обозначил срок запуска программы продуктовых карточек
В Венесуэле пакеты с экскрементами приравняли к биохимическому оружию
Суд запретил хозяину выгуливать укусившую мальчика за ягодицу львицу Майю
Найдена откатная черная дыра
Россиянам пообещали круглосуточных сантехников  
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:03 Сегодня
A dry fracture of a Vero cell exposing the contents of a vacuole where Coxiella burnetii are busy growing. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Протечка мозгов

Как кишечная флора контролирует человека
10:45 Сегодня

Названы пять смертельных опасностей Марса

16:23 24 апреля 2017

Синтезирована главная основа жизни на Земле

08:00 Сегодня

Найдена причина анорексии

Наука и техника
 — 
00:00 10 мая 2017

Сливной бачок

Каким будет iPhone 8
06:00 Сегодня

Названа главная опасность суши

20:26 26 апреля 2017

Activision показала новую Call of Duty

19:38 11 мая 2017

Объяснено формирование земной коры

Наука и техника
 — 
00:01 15 апреля 2017
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года

«Ленин был готов дать независимость Украине»

Как российская революция в 1917 году породила украинскую
18:25 11 мая 2017

Раскрыты особенности фронтальной камеры iPhone 8

16:37 11 мая 2017

Объявлена дата начала продаж новой Nokia 3310

00:05 26 апреля 2017

Объяснена неспособность толстых людей нарастить мышцы

Россия
«Твою мать, красотища какая!»
Как осудили и не посадили ловца покемонов в храме — репортаж из зала суда
В Москве таксист брызнул коллеге в лицо газом из баллончика
Николай Александров: Зал ожидания
Почему зима не покидает Москву
Водитель «Нивы» проехался по двум старушкам в Хабаровском крае
Против избившего женщину водителя BMW в Москве возбуждено уголовное дело
Заработать на Победе
Как память о войне помогает повышать продажи ширпотреба и посещаемость стрип-шоу
Лужков прокомментировал решение Грузии включить его в черный список
Все материалы
Мир
Хасан РуханиГонка с препятствиями
Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Дональд ТрампДавай по новой, Дональд
Трамп готовится отправить в Афганистан дополнительный американский контингент
Анкара выдаст Канберре главного австралийского вербовщика ИГ
В Венесуэле пакеты с экскрементами приравняли к биохимическому оружию
Иванка ТрампТрамп-героиня
Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома
Некровавая баня Мосула
Как живет город-курорт в воюющем Ираке
Все материалы
Бывший СССР
Александр Захарченко«Все зло российской судьбы — это англосаксы»
Александр Захарченко — об инопланетянах, распаде Украины и захвате Лондона
У монумента Неизвестного солдата в центре КиеваИз них выйдет полк
Почему даже под запретом День Победы остается для украинцев великим праздником
Турчинов заподозрил Россию в подготовке наступления на Польшу и Литву
На самом высоком флагштоке Украины подняли флаг Евросоюза
Порошенко объявил об окончательном «разводе с Российской империей»
Киев заявил о возможной экологической катастрофе из-за Крымского моста
Пресс-секретарь Савченко опровергла авторство текста с критикой участников АТО
Все материалы
Финансы
Талонная бедность
Когда в России запустят программу продуктовых карточек
Банк России в первом квартале раскрыл 31 финансовую пирамиду
Правительство упростило процедуру подтверждения стажа для начисления пенсий
Минфин Украины назвал причину исхода российских банков из страны
Старость в дефиците
Как правительство будет сокращать число пенсионеров
Добыча нефти ОПЕК упала на 1,9 миллиона баррелей
Украина оспорит решение Лондонского суда о долге перед Россией в июне
Все материалы
Бизнес
Ласточки на экспорт
Отечественные автомобили, популярные за рубежом
Услышать коммерсанта
Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.Советская техника против вермахта
Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
Авторынок России занял пятое место в европейском рейтинге
Агентство Fitch повысило рейтинги «Башнефти»
В Якутии добыли алмаз массой более 80 карат
Долговечные ценности
Как крупнейший производитель бытовой техники контролирует качество продукции
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Побыть в тишине
Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
Трамп приказал флоту вернуться к «чертовому пару» на авианосных катапультах
К отработке конструкторских решений для боевых роботов привлекли Нахлебника
СКР возбудил новые дела по факту обстрелов Донбасса
Москва заявила о перехвате американского самолета-разведчика над Черным морем
Все материалы
Наука и техника
A dry fracture of a Vero cell exposing the contents of a vacuole where Coxiella burnetii are busy growing. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)Протечка мозгов
Как кишечная флора контролирует человека
Сливной бачок
Каким будет iPhone 8
Отделение «Скиапарелли» от модуля Трейс Гас Орбитер «Россия решает сразу две задачи»
Чем закончится начавшаяся с катастрофы российско-европейская миссия на Марс
Названы пять смертельных опасностей Марса
Найдена откатная черная дыра
Найдена причина анорексии
Названа главная опасность суши
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин«Может, в КХЛ ему больше повезет»
Как Овечкин вновь остался без Кубка Стэнли
На украинском телевидении заявили о нежелании показывать матчи ЧМ-2018
Призер ОИ российский боксер Алоян выиграл первый бой на профессиональном ринге
Определились финалисты Лиги Европы
Федун попросит увеличить количество золотых медалей для награждения «Спартака»
ФИФА допустила «Крестовский» до проведения матчей Кубка конфедераций
Три шайбы за 70 секунд принесли России победу над Данией на ЧМ по хоккею
Все материалы
Культура
Познавая белый свет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Прочь» до «Меча короля Артура»
«Чертовы бои на мечах мы снимали по 12 часов в день»
Чарли Ханнэм о «Мече короля Артура» Гая Ричи и плодах целеустремленной жизни
«Нас всех мамка в детстве уронила»
Откуда пошла мода на истерику, агрессию и депрессию
Председателя украинского жюри «Евровидения» обошли приглашением на конкурс
Председателя украинского жюри возмутила коррупция на «Евровидении»
Продюсер Джамалы признался в необходимости доплачивать за номер на «Евровидении»
Умерла автор программы «Минута молчания» Галина Шергова
Все материалы
Интернет и СМИ
Лайки крутятся, мемасы мутятся
Зачем блогеры продаются ТНТ и где здесь вездесущая «рука Кремля»
Звездный ведущий-усач потребовал не приближаться к нему в гримерке
СМИ узнали о провале и возможном закрытии госпоисковика «Спутник»
Ассанж пригрозил судом кандидату на пост директора ФБР
Instagram захватили любители пышных облачных яиц
Юную бразильянку затравили за видео с подогретым в микроволновке хомяком
Николь Кидман выплюнула еду популярного американского повара в эфире ток-шоу
Все материалы
Ценности
Московский дрифт
Инженеры Lexus перевернули представления о марке
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Люксовая марка Coach вернется на российский рынок
Россиянам с сухой кожей предложили спасаться молочком
Dior показал часы с флуоресцентными браслетами
Греки создали развивающий скорость 167 километров в час катер-риб
Брошь Маргарет Тэтчер оценили в 38 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Нарвский замок Германа вечером. Нарва. ЭстонияНа границе миров
Неспешная прогулка вдоль побережья Финского залива
Лариса Аханова: «Для россиян это будет удар»
Кому мешает отдых по системе «все включено»
В Сочи забронировали все отели на июль и август
На борт самолета United Airlines снова пробрался скорпион
Здание посольства КНДР в Берлине переоборудовали под хостел
На рейсе United Airlines пассажирку вынудили при всех помочиться в стакан
EasyJet рассказал об используемых бортпроводниками секретных кодах
Все материалы
Из жизни
Худо дело
Чрезмерно стройные манекенщицы потеряли власть в мире моды
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Бритни Спирс похвасталась спортивной фигурой
Дверцу холодильника назвали худшим местом для хранения яиц
«Женщины здесь в дефиците»
История уроженки Кирова, переехавшей в Шанхай
Бывшая жена российского миллиардера отсудила у него 450 миллионов фунтов
Все материалы
Третьим будешь
Длительный тест Volkswagen Multivan, часть вторая: интерьер, итоги и стоимость владения
Самые необычные дома на колесах
Они не всегда удобные, но зато — всегда необычные
Вагон в доспехах
Тестируем новый Volvo V90 Cross Country в горах южной России
Самый популярный сэконд-хэнд в России
Автомобили, которые пользовались наибольшим спросом на вторичке в 2017 году
В России появится еще один рамный внедорожник Toyota
Renault Duster получил ноль звезд за безопасность
Компания BMW подтвердила появление новой «восьмерки»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы