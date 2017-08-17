Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя

Кольцо жительницы Канады нашлось в огороде спустя 13 лет после того, как она потеряла его, сообщает BBC News.

Мэри Грамс (Mary Grams) лишилась драгоценности с бриллиантом в 2004 году, когда пропалывала грядки на семейной ферме в провинции Альберта. CBC News уточняет, что речь идет об обручальном кольце.

Женщина рассказала о том, что случилось только своему сыну: от остальных, в том числе и от мужа, она скрывала это в течение десятка лет.

Грамс заменила это кольцо другим, более дешевым, и делала вид будто ничего не произошло.

— Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) 15 августа 2017, 23:44

На этой неделе ее невестка выдернула из огорода несколько морковок для ужина. Во время мытья овощей она обнаружила кольцо: морковка проросла внутри него. Сын Грамс сразу понял, кому принадлежит ювелирное изделие.

Когда женщина узнала об этом, она пожалела, что скрыла правду от мужа, который умер пять лет назад. Грамс считает, что он, вероятно, счел бы ситуацию забавной.

Она также отметила, что впредь будет более внимательно относиться к драгоценности.

BBC News напоминает про аналогичный случай, произошедший в Швеции в 2011 году. Тогда женщина нашла свое обручальное кольцо на морковке спустя 16 лет после потери.