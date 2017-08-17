Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира

Австралийский Мельбурн в седьмой раз признан лучшим городом мира. Об этом сообщает журнала Economist, ежегодно составляющий рейтинг городов .

Помимо Мельбурна, высокие оценки получили столица Австрии Вена, отстающая от лидера всего на 0,1 процента, и канадские города Ванкувер, Торонто и Калгари. Список замыкают сирийский Дамаск, в 2017 году опустившийся на последнее место, столица Нигерии Лагос, ливийский Триполи, бангладешская Дакка и Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея).

Столицы России и Украины попали в пятерку городов, где быстрее всего падает уровень жизни. В 2017 году Москва заняла 80 место из 140 возможных. В течение последних пяти лет ее оценка ухудшилась на 5,6 процента. Киев за тот же срок потерял 21,4 процента и оказался на 131 месте.

Быстрее всего улучшался рейтинг в столице Ирана Тегеране, крупнейшем городе ОАЭ Дубае, а также в Абиджане (Кот-д'Ивуар), Хараре (Зимбабве) и Коломбо (Шри-Ланка).

Аналитики Economist ежегодно оценивают уровень здравоохранения, качество образования, стабильность, культурную жизнь, экологическую ситуацию и инфраструктуру в 140 городах мира.

В 2016 году сообщалось, что британская организация Legatum Institute признала Новую Зеландию самой процветающей страной мира.