Стратегию защиты общественных мест от террористов разработали в Австралии

Правительство Австралии представило национальную «Стратегию защиты мест массового скопления людей от терроризма», передает ТАСС в воскресенье, 20 августа.

«Мы определили критерии, по которым муниципальные власти, администрации различных учреждений, владельцы предприятий и торговых точек смогут оценить уязвимость своих объектов для таких террористических атак», — заявил премьер-министр страны Малколм Тёрнбулл.

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Одной из важнейших задач Тёрнбулл назвал ограждение пешеходных зон бетонными тумбами.

По данным агентства, работа над этой антитеррористической стратегией началась после теракта в Ницце, где водитель грузовика сбивал людей на набережной. Аналогичные, по способу совершения, теракты произошли затем в ряде других городов.

«Невозможно добиться 100-процентной гарантии защиты, но можно многое сделать для повышения уровня безопасности каждого объекта», — сказал премьер-министр Австралии и добавил, что свои рекомендации местным властям и бизнесменам будут также предлагать правоохранительные органы страны.