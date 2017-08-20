Глава Рослесхоза предложил приравнять валежник к новогодним елкам

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик считает, что валежник следует приравнять к недревесным лесным ресурсам. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам Валентика, под видом законного сбора валежника нередко происходит коммерческая заготовка и продажа древесины. Он полагает, что для решения этой проблемы валежник следует признать недревесным лесным ресурсом. Сейчас такой статус имеют новогодние ели, для которых установлен особый порядок заготовки и продажи в Новый год.

Чиновник утверждает, что на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, который урегулирует порядок сбора валежника местными жителями и дачниками. Он может быть принят во время осенней сессии.

В апреле 2016 года сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта с поправками в Лесной кодекс, позволяющими гражданам собирать валежник бесплатно.