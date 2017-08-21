Большая семья Трампа заставила Секретную службу спустить годовой бюджет

Из-за большой семьи президента США Дональда Трампа и постоянных разъездов самого главы государства Секретная служба израсходовала весь годовой бюджет. Об этом сообщил руководитель спецслужбы Рэндольф Аллес в интервью USA TODAY.

«У президента большая семья, а наши обязанности предусмотрены законом. Я не в силах их поменять, у меня нет никакой гибкости», — пояснил Аллес. По его словам, сейчас услугами Секретной службы пользуются 42 человека — при предыдущем президенте Бараке Обаме их было на 11 меньше.

Аллес пояснил: он ведет переговоры о том, чтобы ежегодный лимит зарплат каждого агента с выплатами за переработки подняли со 160 до 187 тысяч долларов. При этом он указывает, что некоторые сотрудники все равно недополучат денег за многие часы работы — треть агентов уже достигла лимитов выплат.

Руководство службы надеялось, что после инаугурации расходы сократятся, но президент часто ездит отдыхать на выходные, и его постоянно нужно охранять.