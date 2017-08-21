В Варшаве эвакуированы пассажиры и персонал Центрального вокзала

В столице Польши Варшаве из здания Центрального вокзала эвакуированы пассажиры и персонал. Об этом сообщает TVN24.

Решение вывести всех сотрудников и посетителей было принято после того, как в зале ожидания был обнаружен бесхозный пакет.

На место происшествия прибыли взрывотехники.

Полицейские перекрыли примыкающие к станции улицы, перекрыто движение городского транспорта. Водителям было предложено выбирать маршруты объезда.

Вокзал не принимает и не отправляет поезда. Прибывающие составы перенаправлены на другие станции.

8 июня 2016 года в нескольких польских городах была проведена массовая эвакуация сотрудников судов, налоговых инспекций и ряда других государственных учреждений. Причиной стали письма сообщения о заложенных бомбах. Только в Варшаве саперы и взрывотехники провели осмотр в 33 помещениях. Аналогичные мероприятия проводились в Люблине, Вроцлаве, Гдыне, Катовице и других городах. все сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными.