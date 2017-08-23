СМИ узнали о закрытии в России сервиса аренды машин Hertz

Американский сервис аренды автомобилей Hertz прекращает работу в России. Об этом стало известно Rambler News Service (RNS).

«Hertz закрывается», — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с развитием каршеринговых сервисов в России, с которыми Hertz не может конкурировать.

В материалах обладателя мастер-франшизы Hertz в России — «Ричмонт транспортные услуги» (принадлежит американской Richmont Holdings) — говорится о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом в Арбитражный суд Москвы. «Компания сделала соответствующее уведомление 15 августа», — сообщает RNS.

Сейчас забронировать автомобиль в России на сайте hertz.com невозможно, информация о наличии станций аренды в стране отсутствует.

Hertz — одна из крупнейших мировых компаний по аренде автомобилей. Помимо Hertz, вместе с брендами Dollar и Thrifty у Hertz Global Holdings почти 10 тысяч точек по аренде машин по всему миру.

Первое представительство Hertz открылось в Москве в 1996 году.

