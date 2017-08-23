Новосибирские власти закупят 25 километров туалетной бумаги на случай ЧС

Мэрия Новосибирска объявила тендер на пополнение резерва материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Как следует из постановления, в частности, будет закуплено 650 килограммов белого хлеба, 900 килограммов картофеля, 650 литров молока, 30 тысяч сигарет, 25 тысяч метров туалетной бумаги, 45 килограммов зубной пасты. Кроме того, запланировано приобрести 10 обогреваемых палаток, 500 раскладных кроватей, 200 пар мужской и 225 пар женской обуви.

Количество товаров и одежды рассчитано исходя из того, чтобы в течение пяти дней обеспечить ими до 500 пострадавших и до 100 спасателей.

10 октября 2016 года сообщалось, что петербургские власти задумались о введении продовольственного норматива, который гарантирует получение жителями города 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней в случае чрезвычайных ситуаций или военного положения.

Позже комитет по развитию предпринимательства Санкт-Петербурга опроверг данную информацию. Там пояснили, что в документе регионального продовольственного фонда (РПФ) на 2016-2018 годы, который неверно истолковали журналисты, речь шла об экономической безопасности.