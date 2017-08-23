Изобретен надежный способ заставить детей отвечать на сообщения родителей

Житель Лондона Ник Герберт (Nick Herbert) придумал приложение, которое «замораживает» экран владельца и издает громкие звуки при получении важного сообщения. Об этом сообщает Mashable.

Идея пришла к Герберту, когда его 13-летний сын Бен в очередной раз забыл ответить на сообщение родителей. Британец уверен, что такое поведение свойственно многим детям, и нашел безотказный способ решить эту проблему.

Звук сирены продолжается до тех пор, пока получатель не прочтет сообщение, но даже в этом случае пользоваться другими функциями телефона невозможно, поскольку «разморозка» происходит только после отправки ответа. До тех пор на экране отображается всплывающее окно с соответствующим призывом и специальным полем для набора текста.

При установке ребенок должен принять либо отклонить условия использования приложения. Британец признался, что его сын согласился с родителями на загрузку.

Поскольку Герберт не занимается программированием, для создания сервиса была привлечена команда разработчиков. Приложение под названием ReplyASAP («Ответь как можно быстрее») уже доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а в скором времени появится и для владельцев iOS.