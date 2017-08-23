Пенсионный фонд запустил пилотный проект виртуальной клиентской службы

Пенсионный фонд России (ПФР) развивает систему оказания государственных услуг гражданам, одним из направлений которой является дистанционное обслуживание граждан без визита в ПФР. Об этом в среду, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фонда.

С этой целью ПФР наращивает участие в системе межведомственного взаимодействия, минимизирует перечень запрашиваемых документов, а также работает над запуском центров дистанционного обслуживания граждан — так называемых виртуальных клиентских служб.

В пилотном режиме первая виртуальная клиентская служба запущена в Республике Бурятия. С ее запуском клиентам ПФР в регионе предоставляется возможность получать услуги, консультации, заказывать документы и справки по телефону, через терминалы, Личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.

В ходе презентации виртуальной клиентской службы был продемонстрирован опытный образец терминала, который планируется установить в отдаленных населенных пунктах республики. Благодаря расширенным возможностям нового программно-аппаратного комплекса услуги ПФР клиенту будут доступны в электронном виде. При этом его использование не требует от человека специальной подготовки. Программная панель предельно упрощена и понятна клиенту. Все госуслуги в терминале скомпонованы по блокам, каждый из которого посвящен конкретной жизненной ситуации. Это, к примеру, рождение ребенка, подготовка к выходу на пенсию и ее назначение, заказ выписки из индивидуального лицевого счета клиента и многие другие ключевые услуги ПФР, за которыми сегодня граждане обращаются в клиентские службы.

Одновременно с телефонным обслуживанием в центре дистанционного обслуживания ПФР предусмотрено sms-информирование граждан. Кроме того, чат-бот в Telegram автоматически отвечает на самые часто задаваемые вопросы по пенсионному законодательству.

С реализацией пилотного проекта по дистанционному обслуживанию клиентов в Бурятии Пенсионный фонд приступил к внедрению в жизнь граждан современных, удобных и доступных форм взаимодействия с ПФР.