В Швейцарии главреда Der Spiegel оштрафовали за превышение скорости на километр

В Швейцарии оштрафовали главного редактора немецкого журнала Der Spiegel после того, как он превысил скорость на 1 километр в час. Об этом сообщает портал aboutswiss.ch.

Как пояснил Клаус Бринкбоймер, ему пришло письмо из местной полиции. В нем отмечалось, что журналист нарушил правила дорожного движения в Цюрихе: на улице, где максимальная разрешенная скорость 50 километров в час, он ехал со скоростью 54 километра в час. Три километра отнесли на счет погрешности прибора, следовательно, Бринкбоймер превысил скорость ровно на 1 километр в час. Ему предписано уплатить штраф в размере 37,38 евро.

«Дорогая Швейцария, я знаю, ты хочешь, чтобы тебя воспринимали всерьез, но иногда это непросто», — прокомментировал произошедшее журналист.

Невзирая на строгие законы, действующие в Швейцарской Конфедерации, приезжающие туда богачи нередко устраивают гонки на дорогах страны, которые заканчиваются крупными ДТП. Наибольший резонанс получила история, произошедшая в ноябре 2009 года. Тогда четверо богатых россиян на автомобилях Lamborghini Murcielago, Bugatti, Mercedes McLaren и Porsche Cayenne устроили гонки, которые закончились аварией: один из автомобилей врезался в ехавший впереди Volkswagen Golf, которым управлял немецкий пенсионер. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Виновник скрылся с места происшествия, не оказав первую помощь.

