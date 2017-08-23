Суд отменил решение о взыскании со Сбербанка средств в пользу «Транснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании со Сбербанка около 66,47 миллиарда рублей убытков в пользу «Транснефти». Об этом сообщает Rambler News Service.

«Решение... отменить в полном объеме», — заявил судья.

Целью сделки «валютный опцион с барьерным условием», заключенной в декабре 2013 года, было хеджирование рисков «Транснефти» по рублевым облигациям. По словам представителей «Транснефти», недобросовестность банка «проявлялась в предложении и навязывании под видом субсидии невыгодной высокорисковой, спекулятивной сделки», сообщает «Банкир.ру». По условиям сделки, при достижении барьерного курса (50,35 рубля за доллар) у «Транснефти» возникала односторонняя обязанность по выплате в пользу банка рублевого эквивалента денежной суммы, рассчитанной на основании формулы, закрепленной в условиях конверсионных сделок. Согласно материалам дела, в 2015 году «Транснефть» выплатила Сбербанку около 66,9 миллиарда рублей.

В январе 2017 года «Транснефть» оспорила сделку в суде. Суд первой инстанции признал ее недействительной и обязал Сбербанк выплатить «Транснефти» 66,47 миллиарда рублей.