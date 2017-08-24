Путешествия
 

Путешественникам предложили тур на карибский остров за миллион долларов

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Туристам предложили поездку на частный остров Калала в Карибском море у берегов Никарагуа за миллион долларов. Об этом сообщает сервис VeryFirstTo, специализирующийся на продаже роскошных товаров и услуг.

За такую сумму на острове в течение недели смогут отдохнуть максимум 10 человек (восемь взрослых и двое детей). Тур включает в себя доставку отдыхающих из любой точки в мира на частном самолете в США, а оттуда — в Никарагуа. На Калалу их перевезут на вертолетах.

На острове гостей разместят на четырех виллах, где к их услугам будет по меньшей мере 25 человек обслуживающего персонала. Из развлечений отдыхающим будет предложено погружение с аквалангом, а также квест — поиск клада, состоящего из золотых слитков и монет общей стоимостью порядка 150 тысяч долларов.

Кроме того, для гостей приготовят сашими и роллы из рыбы, выловленной прямо у берегов Калалы. Их также угостят икрой высокого качества, проведут кулинарный мастер-класс и организуют торжественный ужин из 12 блюд.

Помимо этого, туристов научат скручивать сигары, занятие пройдет под руководством специалистов из Никарагуа. На Калале также будут работать профессиональный фотограф и голливудский видеооператор, которые запечатлеют отдых туристов и предоставят им на память снимки и ролики.

В феврале текущего года стало известно, что американская компания предложила путешествие на самолете по 20 городам мира за 14 миллионов долларов.

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