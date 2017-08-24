Пострадавшие от взрыва в Киеве оказались близкими Героя Украины

Пострадавшие от взрыва в центре Киева оказались близкими воевавшего в Донбассе Героя Украины снайпера Валерия Чибинеева. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает телеканал «112 Украина».

По информации СМИ, от взрыва пострадали жена, теща и друг семьи военнослужащего. «Мы госпитализировали из трех пострадавших двоих, мужчину и женщину», — приводит телеканал комментарий дежурного врача Киевской клинической больницы №17.

Ранее в этот же день стало известно, что число пострадавших в результате инцидента выросло до трех человек, сообщал «Интерфакс-Украина». Изначально сообщалось, что ранения получили двое.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов допустил, что взрыв мог быть терактом.

24 августа на улице Грушевского в украинской столице взорвался неизвестный предмет. Взрыв произошел между зданием правительства Украины и стадионом «Динамо».