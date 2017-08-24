Измазанного в ягодном пироге канадца приняли за людоеда

Канадская газета The Truro Daily News опубликовала на одной странице материал о жестоком убийстве и фотографии мужчины с ягодным пирогом, размазанным по лицу. В сети посчитали, что два несвязанных друг с другом инфоповода вместе создают впечатление рассказа о поедании человеческой плоти.

На забавное совпадение обратили внимание пользователи Reddit. Участник соревнования, фотографиям которого редакторы посвятили треть полосы, запечатлен на двух этапах борьбы. На первом снимке он, не используя рук, пытается съесть пирог, а на втором — улыбается и придерживает рукой рот, в то время как все его лицо покрыто ягодным соком.

Пост менее чем за сутки набрал более 1,2 миллиона просмотров. В комментариях юзеры Reddit пытаются понять, на каком из фото изображен убийца, а некоторые признались, что не сразу заметили, что на снимках речь идет о пирогах. Многим участник соревнования показался людоедом.

Газета выходит в канадской провинции Новая Шотландия.

В апреле гражданка Великобритании создала аккаунт в Twitter под названием @CrapLocalNews («Дурацкие провинциальные новости»), чтобы коллекционировать все самые нелепые заголовки из местных британских газет и онлайн-изданий.