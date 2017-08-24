Россия начала переговоры с Сербией о поставке системы С-300

Россия обсуждает с Сербией возможность поставки зенитных ракетных систем С-300. Об этом, как передает РИА Новости, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

О желании купить систему семейства С-300П в апреле 2017 года заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, сербские военные хотели бы получить два дивизиона этой системы и полковой командный пункт.

В 2016 году Сербия подписала с Россией ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Поставки включают шесть истребителей МиГ-29 (четыре одноместных и две учебно-боевые спарки), 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2. МиГ-29, ранее выведенные из состава российского 31-го истребительного авиаполка, передаются безвозмездно, оплачивается только ремонт и модернизация.

Кроме того, на российских заводах будут отремонтированы и модернизированы четыре самолета МиГ-29, имеющиеся в распоряжении сербских ВВС. В частности, на них будет установлена новая бортовая РЛС и система управления вооружением, позволяющая применять ракеты РВВ-АЕ.

В 2017 году должны быть подписаны контракты второго этапа, включающие закупку зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», трехкоординатных РЛС и четырех боевых вертолетов. Техника будет передана в 2018 году.