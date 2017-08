Тейлор Свифт выпустила ответ назвавшему ее сукой Уэсту

Американская певица Тейлор Свифт выпустила сингл Look What You Made Me Do и клип на него. Музыкальное видео появилось на YouTube-канале исполнительницы.

Как отмечает Rolling Stone, композиция Свифт посвящена рэперу Канье Уэсту. Певица, в частности, выражает неприязнь к личности музыканта, критикует его «жалкие игры» и подвешенную в воздухе платформу, с которой Уэст выступал в 2016-м.

Конфликт между артистами продолжается с 2009 года, когда хип-хоп-исполнитель прервал победную речь певицы, получившей премию MTV Video Awards за клип на хит You Belong With Me. Уэст заявил со сцены, что приз должен был достаться Бейонсе за музыкальное видео All The Single Ladies.

В 2016 году рэпер упомянул Свифт в песне Famous, несколько раз назвав ее сукой и предположив, что может переспать с ней, потому что «сделал ее знаменитой». Он также выпустил клип на Famous, в котором использовалась голая восковая фигура Свифт, лежащая рядом с Уэстом.

В дискографии 27-летней Свифт пять студийных пластинок, последняя из которых, под названием «1989», вышла в 2014 году. Релиз нового альбома, Reputation, состоится 10 ноября.