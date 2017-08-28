Путешествия
 

Кусавшийся пассажир вынудил пилотов посадить самолет

Перейти в «Мою Ленту»

Самолет мексиканской авиакомпании Aeromexico совершил экстренную посадку, чтобы снять с рейса дебошира, который дрался и кусался. Об этом пишет газета The Mercury News.

Инцидент произошел во вторник, 22 августа, во время перелета из мексиканской столицы Мехико в американский город Сан-Франциско. Спустя примерно полчаса после отправления один из пассажиров начал нарушать порядок на борту. Он, в частности, стал досаждать своим попутчикам.

Мужчина не реагировал на просьбы стюардов прекратить. В итоге лайнер вынужденно сел в мексиканском международном аэропорту Гвадалахара, где на борт поднялись охранники из авиагавани.

Чтобы вывести хулигана из самолета, им понадобилось порядка 40 минут. Путешественник сопротивлялся, бил и пинал пассажиров, которые помогали выпроводить его из лайнера. Как отмечает Daily Mail, при этом он даже кусался.

В конце концов пассажира удалось снять с рейса. Воздушное судно вылетело в США с опозданием на час. Дальнейшая судьба дебошира неизвестна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘He's biting’: Shocking moment 'drunk' passenger snarls and claws at security guards as they remove him from a San Francisco-bound flight after he forces it to land in Mexico for attacking staff
Video: Drunk man removed from SFO-bound plane
Пьяный россиянин устроил часовую драку на авиарейсе в Турцию
Обезвреживание пьяного дебошира на борту самолета в США сняли на видео
Пьяный россиянин попытался открыть дверь лайнера во время полета
Последние новости
В Краснодаре мужчина устроил ДТП, обстрелял машину ДПС и сбежал с карабином
Дуэт американских блогеров публично лишил себя потомства
Немецкие ультраправые посоветовали Трампу поменьше писать в Twitter
Ученые МГУ почистили канализацию
Сотрудницу саратовского УМВД привлекли к ответственности за проституцию в Москве
Друзья предполагаемого убийцы блогера в парке Горького назвали причину избиения  
Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины
Путешествия
Путешествия00:07Сегодня
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону

Тотьма великая

В русской провинции живут потомки покорителей Америки
16:18Сегодня

Российский турист умер на турецком курорте

15:04Сегодня

Новое меню для пассажиров «Аэрофлота» создали в ходе конкурса шеф-поваров

14:14Сегодня

Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи

Путешествия00:1025 августа

Праздник стрелков, регата и аттракционы

Ради чего туристу ехать в Северную Германию
15:32Сегодня

Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое

08:5017 августа

В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

11:49Сегодня

Более тысячи девушек решили принять участие в конкурсе красоты для стюардесс

Путешествия00:0726 августа
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA

Лучше, чем Майами

Где спасаются от холодов богатые американцы
12:46Сегодня

Названа самая популярная у туристов природная достопримечательность России

11:4516 августа

На Кубани проведут посвященный черноморской кухне фестиваль

10:48Сегодня

Путешественники выбрали лучший поезд России

Россия
«Сталбыть, сожгли нас...»
Кому выгоден ростовский пожар и кто за него ответит — репортаж «Ленты.ру»
Пойманная в Москве на проституции сотрудница МВД находилась в декрете
Муфтий Москвы поддержал перенос линеек в школах из-за Курбан-Байрама
Студентку МИФИ изнасиловали в Москве и подвезли до общежития
Воспитанница самарского детского сада попала в реанимацию после отравления
Пьяная москвичка с грудным ребенком избила полицейского
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Все материалы
Мир
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Украина оказалась вне приоритетов внешней политики Евросоюза
Индийского гуру-насильника приговорили к 10 годам тюрьмы
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Прости, Аллах
Таджикская полиция отлавливает влюбленных и бреет бороды
Порошенко оказался одним из крупнейших собственников Украины
Двух депутатов парламента ЛНР убили в Луганске
В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»
На Украине рассказали о рассматривающих дела бойцов ВСУ «судьях-сепаратистах»
Российский актер рассказал о кайфе от войны на стороне Украины в Донбассе
Киев обвинил ополченцев в использовании тактики выжженной земли
Все материалы
Финансы
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
Минэкономразвития поведало об охлаждении экономической активности в России
Регистрация недвижимости стала самой популярной услугой в МФЦ Бинбанка
Объем кредитования в России подскочил на четверть
В Минфине выступили против дорогой водки
«Дыра» в капитале российских банков выросла до двух триллионов рублей
Индия первой в мире запустила торги фьючерсами на алмазы
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Объект особого значения
Тамань станет одним из крупнейших портов на Черном море
ЕК ввела обязательное тестирование экологичности машин в дорожных условиях
«Газпром» оспорил в Верховном суде Украины штраф на 6,7 миллиарда долларов
Руководство Uber выбрало нового гендиректора
Минпромторг ответил на предложение повысить цены на водку до 300 рублей
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Минобороны сообщило о переброске под Дейр-эз-Зор крупных сил ИГ с бронетехникой
В Тульской области мужчина зарубил приятеля саперной лопатой за плохой ремонт
Опубликовано видео убийства чеченского депутата Асхабова
Фигуранта «дела реставраторов» осудили условно и снова задержали
Все материалы
Наука и техника
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
Показаны карты для Half-Life 3
Ученые МГУ почистили канализацию
Создана вакцина против наркотиков
В мумии нашли смертоносных паразитов
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
В федерации фигурного катания прокомментировали завершение карьеры Липницкой
Вице-капитан сборной Украины по футболу перешел в дортмундскую «Боруссию»
Мэйуэзер пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу над Макгрегором
Фигуристка Липницкая полечилась от анорексии и завершила карьеру
Отказавшееся ехать в Мариуполь киевское «Динамо» накажут техническим поражением
Все материалы
Культура
Кожу на лицо натянул
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Блондинка в черном ботинке
Умерла актриса Мирей Дарк
«Диджей кайфоломит»
Полиция у клуба заставляет снять штаны и ищет наркотики под половыми органами
Говорухин раздумал заканчивать карьеру в кино
«Унесенные ветром» сняли с проката на юге США из-за недовольства образом негров
Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова
Вышел тизер сериала «Порох» со звездой «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Фото сидящих по пояс в воде стариков вынудило спасателей примчаться на вертолете
Джона Сноу и Дейенерис превратили в героев «Служебного романа»
В детской игре из «Макдоналдс» обнаружили голую соблазнительницу
Елена Малышева посоветовала лепить прокладки на глаза
Все материалы
Ценности
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Пошла по горам
Смелая девушка штурмует Кавказ
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
Supreme и Dr. Martens украсили ботинки «Священными сердцами»
«Огненные» угги оценили в 1195 долларов
Chanel призвала расширить горизонты при помощи косметики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Все материалы
Путешествия
Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону Тотьма великая
В русской провинции живут потомки покорителей Америки
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Российский турист умер на турецком курорте
Кусавшийся пассажир вынудил пилотов посадить самолет
Таможенники парижского аэропорта нашли живого питона в багаже туриста из Гвинеи
Спрос на перелеты из России в страны ближнего зарубежья вырос вдвое
Более тысячи девушек решили принять участие в конкурсе красоты для стюардесс
Все материалы
Из жизни
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Австралийские футболисты опечалили маленького болельщика
Медсестра из Шотландии несколько раз травила свою собаку ради внимания
Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать
Любовь к грибам помогла американцу выиграть пять миллионов долларов
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
В Москве появится каршеринг кроссоверов
Появились первые фотографии нового BMW X4
В Сети раскрыли новый Porsche Cayenne
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы