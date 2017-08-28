Российские войска перебросили в Монголию на учения

Подразделения Восточного военного округа переброшены в Монголию для участия в совместных учениях «Селенга-2017». Об этом ТАСС сообщили в окружной пресс-службе.

Подразделения развернуты на полигоне Зуунбаян в центральной Монголии. «Подразделения разгрузили боевую технику и совершили марш в полевой лагерь, который заблаговременно подготовила монгольская сторона», — сообщили в округе.

Торжественное открытие учений состоится в понедельник, 28 августа. В этом году они впервые пройдут в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Тема маневров — отработка взаимодействия при ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Учения продлятся до 9 сентября, в них с обеих сторон задействованы более тысячи военнослужащих. ТАСС сообщает, что с российской стороны в Монголию переброшены около 500 человек из состава 37-й отдельной мотострелковой бригады, постоянно развернутой в Кяхте (Бурятия).

Совместные учения вооруженных сил России и Монголии проводятся на ежегодной основе с 2008 года. До 2010 года они именовались «Дархан», с 2011-го — «Селенга».