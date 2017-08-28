Украина оказалась вне приоритетов внешней политики Евросоюза

Евросоюз не включил Украину в список приоритетов своей внешней политики на следующий год. Это следует из речи верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, выступившей на открытии плановой встречи руководителей дипломатических миссий сообщества, передает в понедельник, 28 августа, ТАСС.

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К основным приоритетам в порядке убывания Могерини отнесла оборонную политику, борьбу с терроризмом, миграцию, стабилизацию ситуации на Балканах и укрепление системы международных отношений, основанных на многосторонних нормах. Украину глава европейской дипломатии упомянула лишь однажды, излагая подробности последнего пункта.

«Для нас остается важным приоритетом поддержка многонациональных и многосторонних структур. Основанная на них система сегодня находится под ударом с различных сторон, которые я не буду называть, оставляя это вашему воображению. Эта система крайне важна для реализации Парижского соглашения по климату, но также для урегулирования всех кризисов — от КНДР до Украины», — пояснила Могерини.

Отношения с Москвой или тему антироссийских санкций дипломат в ходе выступления не поднимала.

Украинские власти неоднократно заявляли, что главная цель Киева заключается во вступлении в Евросоюз и НАТО, в июне Верховная Рада закрепила эти положения на законодательном уровне.