Бизнес
 

Danone привезет в Сибирь пять тысяч коров

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Французская молочная компания Danone планирует перевезти из Нидерландов и Германии в Сибирь пять тысяч коров голштинской породы. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания намерена перевезти животных на грузовиках и доставить их на ферму под Тюменью. Начать производство молока планируется в мае следующего года.

По словам главы российского представительства Danone Чарли Капетти, в компании ожидают, что этот шаг поможет снизить рост стоимости сырого молока и, как следствие повышение цен на продукцию, обусловленное продуктовым эмбарго. «Цены на сырое молоко в этом году выросли на 14 процентов», — отметил Капетти.

Bloomberg отмечает, что хотя французская молочная компания обычно не инвестирует в сельское хозяйство, она сделала исключение для России. «Мы надеемся, что в следующем году инфляция в России будет замедляться», — сказали в компании. Там полагают, что разница между спросом и предложением должна сократиться по мере поступления на рынок нового молока, в том числе из сибирского хозяйства.

По словам Каппетти, ослабление молочной инфляции может помочь восстановлению российского молочного рынка в натуральном выражении, хотя Danone не ожидает быстрого восстановления экономики в стране. Продажи в России растут в соответствии с инфляцией в первом полугодии и должны вырасти в 2018 году, отметил Капетти.

В России Danone работает с 1992 года. Летом 2010-го было объявлено о слиянии молочного бизнеса Danone в России и российской молочной компании «Юнимилк». Объем инвестиций Danone с момента начала деятельности в России достиг 1,8 миллиарда долларов. В группу входят 20 заводов, на которых выпускается продукция под брендами Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино» и другими.

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