В США запретили показ фильма о гибели автора песни Sweet Home Alabama

Суд Манхэттена запретил прокат фильма об авиакатастрофе, в которой погиб лидер рок-группы Lynyrd Skynyrd Ронни Ван Зант. С требованием заблокировать распространение ленты обратились другие участники коллектива, сообщает Reuters.

Художественная картина Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash («Street Survivors: Правдивая история о крушении самолета Lynyrd Skynyrd») режиссера Джареда Кона находилась на стадии постпродакшн. В основу сюжета легли воспоминания бывшего барабанщика рок-группы Артимуса Пайла.

Иск к создателям фильма подали гитарист Гари Россингтон, певец Джонни Ван Зант (брат погибшего в катастрофе Ронни Ван Занта), а также бывшие участники Lynyrd Skynyrd Стив Гейнс и Аллен Колинз. Они сослались на договор 1988 года, призванный защитить репутацию рок-группы и ограничивающий право на использование бренда музыкантов. Авторы иска посчитали, что лента нарушает этот договор, поскольку Пайл в ней рассказывает не о своей жизни, а о судьбе коллектива.

Рок-группа Lynyrd Skynyrd была сформирована в 1964 году, и поначалу называлась My Backyard. 20 октября 1977 года произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли Ронни Ван Зант и еще два ведущих участника коллектива. Группа прекратила существование, но через 10 лет выжившие участники воссоединились. Lynyrd Skynyrd записала 14 студийных альбомов, музыканты известны такими хитами, как Sweet Home Alabama и Free Bird.