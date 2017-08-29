Взрослые обнаружили в «Смешариках» недетские и пугающие смыслы

В Twitter отыскали в детском мультсериале «Смешарики» недетские сцены, способные напугать даже взрослых. На это обратила внимание пользователь под ником Маднес.

В сети обратили внимание на два эпизода под названиями «Не может быть» и «Самое главное». В двух эпизодах юзеров насторожили истории с участием персонажа по имени Лосяш.

В обоих случаях Лосяш был вынужден уничтожить творения, суть которых он не смог постичь. По мнению пользователей, такие истории буквально рушат детский мир.

В комментариях другие юзеры вспомнили еще несколько эпизодов, которые пугали их в детстве, а просмотр уже в осознанном возрасте заставлял задуматься о недетских смыслах мультсериала.

В марте 2016 года зрители сериала заметили, что в эпизоде «Пин-код», спин-оффа «Смешариков» есть недвусмысленные намеки на сериал «Во все тяжкие». Смешарики Пин и Лосяш занимались созданием в лаборатории леденцов, подобно тому, как Уолтер Уайт и Джесси Пинкман готовили метамфетамин.