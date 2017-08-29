С сертификата эксплуатанта «Нордавиа» снято ограничение срока действия

Росавиация сняла ограничения срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Нордавиа». Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства во вторник, 29 августа.

Ограничение действия сертификата «Нордавиа» было введено Росавиацией 31 мая текущего года сроком на три месяца. В компании связали решение надзорного ведомства с требованиями зарегистрированного на Сейшелах офшор World Best Trade Ltd (WBT) погасить задолженность.

«Действия, предпринятые компанией WBT в отношении "Нордавиа" можно рассматривать как попытку рейдерского захвата путем вывода средств из стабильно работающей и платящей налоги компании в офшор, связанный с Дмитрием Чертоком», — так прокомментировали ситуацию представители авиаперевозчика.

В 2016 году WBT получила право распоряжаться долгами «Нордавиа» в размере более 180 миллионов долларов и 1,25 миллиарда рублей. Вскоре офшор потребовал досрочного погашения задолженности, угрожая судебным преследованием.

Пресс-служба «Нордавиа» назвала требования WBT «абсолютно необоснованными, так как долг, о котором упоминается в претензиях в адрес "Нордавиа" образовался из финансовой помощи, оказываемой акционерами "Нордавиа" за последние 10 лет». Этот долг был переуступлен за символическую сумму и должен быть передан обратно в «Нордавиа» без предъявления к погашению, что предусмотрено соглашением, подписанном в том числе, Чертоком.

«Нордавиа» принадлежит группе «Скай инвест» Сергея Кузнецова. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов, занимая ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок Северо-Запада России.

