В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову

В Ташкенте открыли памятник скончавшемуся в 2016 году первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает портал Uznews.uz.

В церемонии открытия монумента приняли участие действующий президент Шавкат Мирзиёев и супруга первого главы государства Татьяна Каримова. По ее словам, в начале правления Каримова Узбекистан раздирали внутренние противоречия, по уровню жизни республика занимала одно из последних мест в бывшем Советском Союзе, однако первому президенту удалось поднять республику до уровня страны, получившей признание во всем мире.

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Памятник Каримову установлен перед зданием Оксарой, служившим ранее резиденцией первого президента Узбекистана. Теперь в ней должен разместиться благотворительный общественный фонд Ислама Каримова и научно-просветительский мемориальный комплекс его имени.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016-го он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября Каримов скончался. О том, что происходит с главой государства, в те дни поступала противоречивая информация, а представители прессы призывали узбекские власти не утаивать от граждан сведения о состоянии президента.