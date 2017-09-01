Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций

Проект «Афиша Дети» обновил раздел на сайте afisha.ru, а также запустил программу «Афиша Дети рекомендует». Об этом «Ленте.ру» сообщили представители проекта.

В разделе появятся статьи и обзоры, которые уже можно прочитать в приложении. Также на сайте будут доступны все материалы проекта, появятся интервью, колонки авторов, препринты новых книг и рубрика от партнера «Афиши Дети» — бренда Kinder Pingui.

Для программы рекомендаций «Афиша Дети» выбирает лучшие места, события, вещи и книги и отмечает их стикерами «Афиша Дети рекомендует». Такие стикеры уже есть либо скоро появятся в кафе, магазинах, развлекательных и учебных центрах Москвы и других городов, а также на обложках книг, упаковках товаров и сайтах. Программа поможет пользователям ориентироваться в мире детских развлечений не только в интернете, но и в офлайне.

В качестве логотипа команда проекта «Афиша Дети» выбрала морской флаг «папа». В международном своде сигналов он означает «Все на борт».

Первыми участниками программы стали издательства «Самокат», «Розовый жираф», «Манн, Иванов и Фербер», «Белая ворона», «КомпасГид», «Альпина» и «Бумкнига», город профессий «Мастерславль», магазины «Сахарок», «Понарошку» и «Республика», кофейная сеть «Даблби», Центр им. Мейерхольда и театр «Практика», «Зеленая школа», школа танца «Цех» и школа программирования «Кодабра», музейное объединение «Музей Москвы», музей современного искусства «Гараж», сеть музеев ММОМА, выставка Lego в ЦДХ, компания «Белая дача» и другие.

Список мест, товаров и услуг для детей, которые «Афиша Дети» советует своим пользователям, будет расширяться. На данный момент приложение «Афиша Дети» доступно для загрузки в App Store.