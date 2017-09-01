Путешествия
 

Драка вышибал с туристами на Майорке попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Группа туристов подралась с охранниками клуба на испанском курорте Магалуф (остров Майорка). Видео инцидента опубликовали на YouTube-канале News Gala.

Когда именно произошла потасовка, неизвестно. В снятом на пляже ролике видно, как охранник удерживает на земле мужчину, одетого в одни шорты. Как уточняет газета The Sun, перед этим вышибала избил отдыхающего, применив приемы восточного единоборства, а потом начал душить.

Судя по кадрам, затем к месту стычки сбегаются коллеги охранника и друзья пострадавшего, которые пытаются вступиться за него. Между двумя группами мужчин вспыхивает драка. В конце концов вышибалы и их оппоненты расходятся, пишет The Sun, добавляя, что избитый турист приходит в себя и покидает место конфликта вместе с приятелями.

В полицию в связи со случившимся пока никто не обратился.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Shocking moment Magaluf bouncers batter and choke rowdy tourists in violent beach bust-up in front of horrified sunbathers
Пьяный россиянин устроил часовую драку на авиарейсе в Турцию
Драку туриста с сотрудниками турецкого отеля сняли на видео
Драку китайских туристов в аэропорту сняли на видео
Британские туристы устроили массовую драку в Техасе
Последние новости
Собчак ответила на слухи об участии в выборах президента
Разработкой летающего Audi займутся дети
Драка вышибал с туристами на Майорке попала на видео
Оппозиционер добился перевыборов президента в Кении
Поедавшего бекон перед мусульманками шведа приговорили к штрафу
Болельщик сбил с велосипеда российского гонщика во время «Вуэльты»
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российского генерала
Путешествия
Путешествия00:1025 августа

Праздник стрелков, регата и аттракционы

Ради чего туристу ехать в Северную Германию
10:41Сегодня

Сотни туристов застряли в горах Кабардино-Балкарии из-за селя

10:2131 августа

В Москве устроят немецкий Октоберфест

10:03Сегодня

На Пхукете поймали плававшего у пляжей трехметрового крокодила

Путешествия00:1431 августа
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964.

«Россиянам — дешевле»

Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
17:1531 августа

Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов

15:0428 августа

Новое меню для пассажиров «Аэрофлота» создали в ходе конкурса шеф-поваров

16:1531 августа

Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей

Путешествия00:0822 августа

Пошли на корм

Где туристов будут пытать, резать, убивать и есть
15:3231 августа

Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье

08:5017 августа

В сочинских горах туристам впервые предложили отдых по системе «все включено»

13:3331 августа

Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Хабаровский таксист извинился перед умывшимися зеленкой девушками
Пятилетняя девочка из Оренбуржья попала в больницу с простреленной скулой
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Три автомобиля упали в реку в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока
Роспотребназдор предупредил туристов о необычной болезни во Франции
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Все материалы
Мир
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
В Венесуэле заинтересовались боливарами супруги оппозиционера на лечение бабушки
Лавров понадеялся на танго России и США
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
В Генштабе ВСУ придумали срок захвата Россией «коридора в Калининград»
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российского генерала
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Спрос на кредиты для подготовки детей к школе резко подскочил
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Силуанов порассуждал о размере Резервного фонда
В России выпущены первые исламские облигации
ЦБ собрался повысить защиту банковских интернет-приложений
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефтепродукты
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
Россия решила разыскать все активы ЮКОСа за рубежом
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
По факту задержки зарплаты работникам консервного завода ФСИН завели дело
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Обнародована возможная причина неудачного выведения «Союзом» пяти спутников
Раскрыт способ сделать секс приятным для обоих партнеров
Названа главная причина смерти во время секса
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Гребец опубликовал фото ладоней после плавания по Северному Ледовитому океану
Болельщик сбил с велосипеда российского гонщика во время «Вуэльты»
Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой
Роналду обошел Пеле по количеству голов за сборную
Все материалы
Культура
Что нам делать в церкви
Венеция, день 2: экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Умер актер детективных сериалов Ричард Андерсон
Раскрыты детали третьего сезона «Настоящего детектива»
Женская киноверсия «Повелителя мух» взбесила соцсети
В РПЦ осудили нападение на студию режиссера Учителя
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Все материалы
Ценности
Ученицы St. Stephens High School, ГонконгКороткие юбчонки
Азиатские школьницы против европейских
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Harley-Davidson покрасил мотоциклы под джинсу
Дэвид Гетта отпраздновал окончание лета с TAG Heuer
Работников отеля «Метрополь» одели в дизайнерскую форму
Tom Ford нашел источник соблазна в сычуаньском перце
Все материалы
Путешествия
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Драка вышибал с туристами на Майорке попала на видео
Сотни туристов застряли в горах Кабардино-Балкарии из-за селя
На Пхукете поймали плававшего у пляжей трехметрового крокодила
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Ралли-кар «Группы Б», который никогда не гонялся
Роскошные фотографии раллийного автомобиля на базе Mazda RX-7
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Удивительные примеры ретро-футуризма
Самые красивые классические машины из будущего
Выехавший из канавы автомобиль едва не врезался в кортеж Трампа
Volvo XC40 получит мультимедийку и электронику старших моделей
Ключи от автомобилей DS приспособили для оплаты покупок
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы