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Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице

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Виктор Черепков
Виктор Черепков

Бывший мэр Владивостока Виктор Черепков скончался в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом в субботу, 2 сентября, со ссылкой на его помощницу Татьяну Капитан сообщает «Вести. Приморье».

Ранее сообщалось, что Черепков был болен раком.

В начале августа 75-летний бывший градоначальник попал в больницу. В связи с отказом от лечения опухоли его поместили в психиатрическое отделение.

Черепков занимал пост главы Владивостока с 1993 по 1998 год. В 1994-м ему предъявили обвинение в получении взятки. Он отказался покинуть кабинет, после чего здание штурмовал ОМОН. Через несколько месяцев дело было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления», было возбуждено новое, о фальсификации взятки. В декабре того же года Черепкова отстранили от должности «в связи с длительным неисполнением обязанностей». В 1996 году отстранение признали незаконным и восстановили градоначальника на посту.

В 1998 году Черепкова вновь отстранили от работы в связи с истечением срока полномочий.

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