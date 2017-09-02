Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении кинокарьеры

Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо (Michele Placido), известный по роли комиссара Коррадо Каттани, объявил, что больше не будет сниматься в кино. Об этом 1 сентября сообщает газете La Repubblica.

«Я больше не буду киноактером, в этом для меня теперь нет никаких стимулов. В этом году мне предложили роли в двух серьезных фильмах, но я отказался», — заявил 71-летний артист.

В то же время он отметил, что не собирается бросать театр и по-прежнему продолжит заниматься режиссерской работой.

Микеле Плачидо снимался в кино с 1972 года, на его счету более 100 ролей. В частности, он играл в картинах «Народный роман», «Прыжок в пустоту», «Три брата», «Связь через пиццерию» и «Эрнесто» (получил премию «Серебряный Медведь» за лучшую мужскую роль в этом фильме). Мировую известность актеру принесла роль в телесериале «Спрут», в котором он сыграл комиссара Коррадо Каттани.