Годовое содержание Обамы обойдется налогоплательщикам США в миллион долларов

Содержание бывшего президента США Барака Обамы в 2018 году обойдется американским налогоплательщикам в 1,153 миллиона долларов. Об этом сообщает The Washington Times.

Таким образом, он станет наиболее высокооплачиваемым из всех экс-президентов США. Для сравнения, на содержание Джорджа Буша-старшего в 2018 году будет выделено 942 тысячи долларов, Джимми Картера — 456 тысяч долларов.

Эти деньги пойдут на оплату аренды офисов и связи. Обеспечение безопасности бывших глав США в эти суммы не входят.

В 536 тысяч долларов налогоплательщикам обойдется аренда Обамой офиса площадью более 760 квадратных метров в Вашингтоне. Пенсия Барака Обамы обходится государству в 236 тысяч долларов ежегодно.