Ученым потребовалось 25 лет на перевод Нового Завета на белорусский язык

Белорусская православная церковь перевела на государственный язык Священное Писание Нового Завета. Об этом 1 сентября сообщил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Презентация издания состоялась на следующий день на праздновании Дня белорусской письменности в Полоцке. Выступая на торжестве, митрополит заявил, что ученым, лингвистам-славистам и переводчикам потребовалось на выполнение этой работы более 25 лет.

«Хочу сказать, что это тоже историческое событие, еще один шаг для того, чтобы наши люди познавали Бога, учились любить друг друга, могли созидать жизнь в мире, согласии и единомыслии», — приводит агентство слова священнослужителя.

Как отмечает «Белстат», в комиссию по работе над переводом входили 10 человек. За основу они брали оригинал Священного Писания на древнегреческом языке. В процессе создания белорусскую версию сверяли с английской, немецкой, чешской и другими.

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В декабре прошлого года произошел скандал из-за выступления директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова, который заявил, что белорусский язык был создан по приказу Всесоюзной коммунистической партии, ВКП(б). Он также выразил уверенность в том, что существование независимой Белоруссии «уродует историю», а разделение русских и белорусов искусственно, так как это — единый народ.

После этого МИД Белоруссии выразил официальный протест советнику-посланнику российского посольства в республике Вадиму Гусеву. В ведомстве назвали слова Решетникова «необоснованным по сути» и «категорически неприемлемым по форме».