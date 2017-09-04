Интернет и СМИ
 

Россияне успокоили испугавшегося третьей мировой Маска

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Илон Маск
Илон Маск

Российские пользователи сети принялись успокаивать американского предпринимателя Илона Маска, который предрек начало третьей мировой войны после слов президента России Владимира Путина о роли искусственного интеллекта в погоне за мировым господством.

Некоторые пользователи сочли Маска наивным, а другие и вовсе посчитали его слова глупостью.

В понедельник, 4 сентября, Маск заявил, что гонка в сфере искусственного интеллекта между мировыми державами может закончиться третьей мировой войной.

1 сентября во время открытого урока в Ярославле Путин отметил, что роль мирового лидера сможет занять то государство, которое будет лучшим в создании искусственного интеллекта. Он добавил, что если Россия станет лидером в этой сфере, то она будет «делиться этими технологиями со всем миром».

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