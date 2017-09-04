Новый претендент на звание «самого сексуального преступника в мире» стал моделью

Мехи Аланте Лаки по кличке «Мистер Лаки», который с апреля по декабрь 2016 года пять раз был арестован, получил рекламный контракт от модельного агентства St Claire, пишет Mirror.

Ранее 20-летний молодой человек прославился в сети из-за своей способности уходить от наказания, чем, как пишет таблоид, оправдывает свою фамилию. За девять месяцев его задерживали за превышение скорости в украденном транспортном средстве, по подозрению в нападении на женщину, а также сопротивление государственному должностному лицу.

Но настоящую сетевую популярность он получил благодаря внешности. Его называют новым претендентом на звание «самого сексуального преступника в мире»: чернокожий Лаки имеет привлекательные черты лица и изюминку — его правый глаз голубого цвета.

В марте 2017 года одна из микроблогерш пыталась разыскать молодого хулигана. Тогда ее пост стал вирусным.

— happy new year (@killtomholland) 04 марта 2017, 23:43

20-летний Лаки уже снялся в нескольких фотосессиях. Снимки с ним St Claire публикует в социальных сетях.

A post shared by Demanti (@demantistclaire) on Aug 24, 2017 at 12:08pm PDT

В агентстве поправляют СМИ и уточняют, что за Мехи не числится ни одной уголовной ответственности, и он никогда не сидел в тюрьме.

После волны популярности в сети Лаки воскресил свой аккаунт в Instagram. С начала года не него подписались больше 26 тысяч пользователей.