ФАС предъявила претензии к «Совести» Киви банка

Московское управление ФАС возбудило дело против Киви Банка из-за жалобы на нарушение, допущенное при рекламе его кредитной карты «Совесть» на Первом канале. Об этом говорится в заявлении ведомства. Нарушения законодательства, по мнению ФАС, выражены в отсутствии в рекламе ряда условий пользования кредитной картой.

Существенная часть информации о продукте демонстрируется нечитаемым шрифтом, что искажает смысл и вводит потребителя в заблуждение.

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В ФАС указали на то, что в рекламе выведена из поля зрения потребителя информация о возможности использования кредитной карты «Совесть», условиях и порядке ее погашения. В частности, недостаточно ясно отмечено, что «проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами».

АО «Киви Банк» — небольшой по размеру активов московский банк, являющийся ядром и расчетным центром объединения электронной платежной системы Qiwi и Объединенной системы моментальных платежей (ОСМП), принадлежащих к числу крупнейших в России.

Основное направление деятельности банка — проведение платежей в интересах родственных платежных систем. Как отмечают «Банки.ру», традиционный банковский бизнес у кредитной организации не развит, банк на протяжении длительного времени демонстрирует повышенные показатели ликвидности.

