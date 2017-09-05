Красноярцы заявили о желании работать из дома

Почти все жители Красноярска, участвовавшие в соцопросе, (98 процентов) заявили о своем желании работать из дома, пишет газета «Наш Красноярский край» во вторник, 5 сентября.

Участие в исследовании, проведенном порталом Зарпата.ру, приняли более 700 горожан.

Чаще всего (80 процентов) такую позицию связывали с долгой дорогой на работу. При этом только семь процентов опрошенных уже трудятся удаленно.

Только 11 человек из каждой сотни респондентов связывают нежелание трудиться в офисе с трудностями в общении с коллегами.

Треть опрошенных (32 процента) понимают, что удаленная работа приносит меньший доход. Но еще больше (36 процентов) оказалось тех, кто считают, что трудясь дома заработают больше.