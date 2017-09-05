Облитый водой на испанском пляже пьяный турист полез в драку

Пьяный турист, который заснул в чужой лодке на пляже, полез в драку после того, как его разбудили, облив водой. Видео инцидента на испанском острове Форментера публикует издание Metro.co.uk.

В ролике запечатлено, как к крепко спящему в лодке на мелководье путешественнику подходят двое работников ресторана, которому принадлежит плавсредство. Один из них будит туриста, вылив на него несколько ведер воды.

После пробуждения мужчина выпрыгивает из лодки и набрасывается на своих оппонентов с кулаками. На помощь сотрудникам ресторана, название которого не уточняется, приходят их коллеги. Они предупреждают отдыхающего, что вызвали полицию, в ответ он начинает нецензурно ругаться.

В конце концов дебошир успокаивается и уходит с пляжа, показав перед этим неприличный жест оппонентам. Был ли он задержан стражами порядка, неизвестно. Также не сообщается, из какой страны прибыл турист и когда именно произошел инцидент.

Как пишет Daily Mail, упомянутый ресторан часто посещают богатые и знаменитые люди, например, звезды Голливуда. Многие из них прибывают к побережье Форментеры на яхтах, а затем лодка, принадлежащая заведению, доставляет их на сушу.