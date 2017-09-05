Кремль опроверг информацию о якобы выдвинутых Путиным требованиях к Литве

Информация о том, что Владимир Путин в 2010 году выдвинул президенту Литвы ряд требований, не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 5 сентября.

«Нет. Это неправда», — сказал пресс-секретарь российского президента. Так он прокомментировал слова лидера Литвы Дали Грибаускайте о том, что после первой встречи с Путиным она получила от него «список требований».

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Ранее во вторник Грибаускайте в интервью прибалтийскому изданию Delfi рассказала, что российская сторона, в частности, попросила Вильнюс пообещать не строить атомную станцию на своей территории. Президент Литвы заявила, что не могла принять такого отношения: «Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом». В подводке к интервью указывается, что Владимир Путин в 2010 году был президентом России, однако это не так: в 2008-2012 годах он занимал пост премьер-министра.

6 июня Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши существование России и Белоруссии на востоке. В марте она заявила, что Москва угрожает всей Европе.