Принявший камеру за оружие американский полицейский подстрелил журналиста

В американском городке Нью-Карлайл (штат Огайо) полицейский открыл огонь по фотокорреспонденту, приняв его камеру за оружие. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает New York Daily News.

Накануне вечером журналист остановился для того, чтобы снять грозовой фронт, проходящий через населенный пункт. Он расставил штатив и начал настраивать фотоаппарат. «Через мгновение я услышал звуки выстрелов», — рассказал потерпевший.

Как выяснилось позже, огонь по нему без предупреждения открыл помощник местного шерифа. Осознав свою ошибку, полицейский бросился на помощь раненому. «Я подумал, что у него в руках оружие», — объяснил он свои действия.

В на стоящее время журналист госпитализирован с ранением в плечо. Его жизнь вне опасности.

13 февраля 2015 года сообщалось, что в Лос-Анджелесе офицер полиции ранил из пистолета чернокожего подростка с игрушечным оружием.