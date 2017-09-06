Губернатор Калифорнии призвал отказаться от использования углеводородов

Человечество должно стремиться постепенно отказываться от использования углеводородного сырья. Об этом заявил на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) губернатор Калифорнии Эдмунд Джеральд Браун, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все государства и бизнес должны быть заинтересованы в том, чтобы исключить углеродную составляющую из своей деятельности. Нам всем нужно защищать окружающую среду. Будущее будет безуглеродное благодаря инновациям и научно-техническому прогрессу», — сказал он.

Политик также отметил, что не опасается осуждения на родине за поездку на ВЭФ в период обострения отношений между США и Россией. «Да, отношения на низком уровне. Но я оптимист. Поскольку сотрудничество даст большие преимущества и позволит избежать нарастания проблем», — пояснил он. Браун также прокомменттровал возможную подачу иска РФ в связи с закрытием российского консульства в Сан-Франциско: «Такие иски в США — дело распространенное, поэтому, может быть, именно так будет урегулирован этот конфликт».

Губернатор Калифорнии также выразил уверенность, что многие американские предприниматели будут заинтересованы в создании бизнеса на Дальнем Востоке. «В нашем штате расположены штаб-квартиры крупнейших корпораций. Просто нужно договариваться», — пояснил он.