Мединский рассказал о рекорде по посещаемости театра Вахтангова

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал об успехах московского театра имени Вахтангова. Его слова в среду, 6 сентября, передает РИА Новости.

«Я всегда с большим удовольствием посещаю Вахтанговский театр — и по долгу службы, как чиновник, и как зритель, что происходит, к сожалению, не так часто, как мне хотелось бы. Хотел бы отметить, что Вахтанговский театр — не просто невероятно успешная творческая организация, Вахтанговский театр — очень успешное учреждение», — сказал министр.

«В минувшем сезоне театр поставил абсолютный рекорд по общей посещаемости спектаклей. Общее число зрителей превысило 308 тысяч человек. Также театр превзошел себя по количеству показанных за этот сезон спектаклей — всего 606», — добавил глава Минкульта.

Ранее, в августе, Мединский порекомендовал руководству Малого театра обратиться к постановкам о современности. «Хотелось бы, чтобы было больше премьер, но мне кажется было бы здорово, если бы было еще больше жизни спектаклей о современной жизни, о наших современниках. Все-таки классический репертуар у вас великолепный, но мы все понимаем, что Грибоедов, Островский, Чехов писали не о средневековье, они писали о своих современниках и для своих современников», — заявил он.