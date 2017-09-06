Американская учительница побаловала старшеклассников обнаженными селфи

В американском штате Западная Вирджиния учительница Трэйси Миллер призналась полиции, что отправляла старшеклассникам свои обнаженные селфи через Snapchat. Об этом сообщает The Independent.

По словам 27-летнего педагога, она посылала снимки пяти ученикам с марта по июль. Сколько фотографий ей удалось отправить, она не помнит.

В полицию о произошедшем сообщил один из школьников, получивших фото. Молодой человек сохранил их на своем телефоне и показал стражам порядка.

Миллер сразу же вызвали на допрос. Как отмечает издание, администрация школы отстранила учителя от работы.

Какой предмет она преподавала, не уточняется. В настоящее время женщину освободили из тюремного заключения под залог, полиция выясняет число учеников, получивших от педагога обнаженные фотографии.