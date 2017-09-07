В Киеве участники «Бляхомайдана» устроили потасовку со спецназом у здания Рады

В Киеве силовики смогли оттеснить участников «Бляхомайдана» — так называется демонстрация владельцев автомобилей с номерами ЕС от здания Верховной Рады Украины. Видео столкновения между полицией и митингующими опубликовало в четверг, 7 сентября, издание Страна на YouTube.

На записи видно, что бойцы полицейского спецподразделения отгоняют демонстрантов от парламента и разбирают заграждения из шин и металлических бочек. Акция протеста была устроена автовладельцами, которые возмутились высокими штрафами за езду на нерастаможенных автомашинах. Название «Бляхомайдан» она получила от украинского жаргонного слова «бляха» — «жестянка», которым обозначается дешевый автомобиль.