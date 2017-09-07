Киев признал невозможность «отбить Крым у России силой»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает «Страна».

«Можем ли мы отбить Крым у России силой? Нет», — сказал глава государства, обращаясь к депутатам Верховной Рады.

Днем ранее украинский президент выразил удовлетворение возможным решением послов ЕС о продлении санкций против России. «Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», — отметил Порошенко.

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5 сентября постпреды стран-членов Евросоюза договорились продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, решение предстоит формально утвердить Совету ЕС.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.