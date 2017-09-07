Соколов пожаловался на нехватку денег для региональных авиаперевозок

Дефицит финансирования региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) составляет 2,5 миллиарда рублей. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) сообщил министр транспорта России Максим Соколов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Для того, чтобы удовлетворить все заявки субъектов РФ на субсидирование региональных авиаперевозок только по ДФО необходимо дополнительно более 2,5 миллиарда рублей. А у нас вся программа находится в пределах 7 миллиардов», — уточнил министр.

По словам Соколова, в настоящее время 55,5 процента от общего объема субсидий приходится на субъекты ДФО. «Существующая госпрограмма развития транспортной системы в данном случае не может выступать дополнительным источником финансирования», — добавил чиновник.

По данным Росавиации, за шесть месяцев 2017 года по программе субсидирования региональных воздушных перевозок выполнено более 4,7 тысячи парных рейсов, перевезено 246 тысяч человек — на 18 процентов больше прошлогоднего. В январе-июне наиболее востребованными были рейсы между Уфой и Ноябрьском, Хабаровском и Охой, Южно-Сахалинском и Благовещенском, Пермью и Казанью, а также Хабаровском и Нерюнгри.